Ремейк Silent Hill 2 получил одобрительные первые отзывы, развеяв беспокойство фанатов

С приближением долгожданного релиза ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team, первые отзывы западных критиков свидетельствуют о том, что поклонники оригинальной игры могут быть приятно удивлены. Ремейк, разработанный польской студией Bloober Team, получил положительные отзывы со средним баллом 87-88% на Metacritic и 86% на OpenCritic на основе около 50 рецензий.

Стоит отметить, что это близко к оценке оригинальной версии для PS2, которая получила 89% в 2001 году.

Смотрите также Смелый мод превратил Black Myth: Wukong в шутер от первого лица

Сначала фанаты были обеспокоены тем, что послужной список Bloober Team с такими играми, как Layers of Fear и The Medium, не будет соответствовать Silent Hill, классике психологических ужасов.

Однако критики высоко оценили ремейк за то, что он точно передает атмосферу оригинала, одновременно дополнив ее улучшенной графикой, переработанным геймплеем и новыми концовками.

Особенно отметили атмосферу призраков и звуковое сопровождение как сильные стороны.

Не обошлось и без критики, в частности чрезмерного количества боев, иногда скучных разделов и незначительных технических недостатков. Однако рецензенты в целом соглашаются с тем, что Bloober Team успешно переосмыслила культовую игру.

Релиз Silent Hill 2 состоится 8 октября на ПК (в Steam) и PlayStation 5, а ранний доступ получат те, кто приобретет расширенное издание на два дня раньше. По этому случаю Konami также представила новый трехминутный трейлер, чтобы еще больше подогреть ажиотаж вокруг релиза.

Смотрите трейлер Silent Hill 2