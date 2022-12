Need for Speed Unbound разочаровала некоторых поклонников своим отсутствием на PlayStation 4 и Xbox One, но в Criterion Games считают, что это решение было принято в первую очередь как раз в интересах геймеров.

Важно PIN-UP Foundation обеспечил жителей Запорожской области гуманитарной помощью

По словам креативного директора Criterion Games Кирана Кримминса, в самом начале работы над проектом в студии все же были планы выпустить Need for Speed Unbound и на PS4 и Xbox One. В конце концов, компания приняла тяжелое решение сосредоточиться на PS5 и Xbox Series X и ведущий разработчик считает, что в итоге это было правильно.

Кримминс объясняет, что технические возможности PS5 и Xbox Series X "намного лучше", чем те, которые разработчикам предоставляет PS4 и Xbox One. Итак, Criterion Games решили полностью использовать новые возможности PS5 и Xbox Series X, чтобы обеспечить геймерам "лучший опыт от Need for Speed".

Стильные эффекты Unbound, спрос на разрешение 4K и поддержку 60 FPS, а также новый физический движок игры заставили разработчиков сосредоточиться на версиях исключительно для платформ текущего поколения и ПК.

Трейлер Need for Speed Unbound: видео

Креативный директор считает, что те, кто сыграет в Need for Speed Unbound достаточно времени, поймут решение полностью "проигнорировать" PS4 и Xbox One. По словам Кримминса, именно желание студии сделать свою "лучшую" игру побудило к этому, безусловно, тяжелому решению во время разработки.

Игровая индустрия, кажется, находится на перепутье: стоит ли еще "заморачиваться" над разработкой версий для фактически прошлого поколения консолей, и, похоже, что Criterion Games стали первой студией, которая дала четкий ответ на эту дилемму.

Обратите внимание, что Need for Speed Unbound уже доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.