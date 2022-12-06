Появится ли Need for Speed Unbound на PS4 и Xbox One – четкий ответ разработчика

Ведущий разработчик Need for Speed Unbound объяснил, почему новейшая игра легендарной серии была просто вынуждена пройти мимо релиза на PS4 и Xbox One. Подробности – в материале.

Need for Speed Unbound разочаровала некоторых поклонников своим отсутствием на PlayStation 4 и Xbox One, но в Criterion Games считают, что это решение было принято в первую очередь как раз в интересах геймеров.

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По словам креативного директора Criterion Games Кирана Кримминса, в самом начале работы над проектом в студии все же были планы выпустить Need for Speed Unbound и на PS4 и Xbox One. В конце концов, компания приняла тяжелое решение сосредоточиться на PS5 и Xbox Series X и ведущий разработчик считает, что в итоге это было правильно.

Кримминс объясняет, что технические возможности PS5 и Xbox Series X "намного лучше", чем те, которые разработчикам предоставляет PS4 и Xbox One. Итак, Criterion Games решили полностью использовать новые возможности PS5 и Xbox Series X, чтобы обеспечить геймерам "лучший опыт от Need for Speed".

Стильные эффекты Unbound, спрос на разрешение 4K и поддержку 60 FPS, а также новый физический движок игры заставили разработчиков сосредоточиться на версиях исключительно для платформ текущего поколения и ПК.

Трейлер Need for Speed Unbound: видео

Креативный директор считает, что те, кто сыграет в Need for Speed Unbound достаточно времени, поймут решение полностью "проигнорировать" PS4 и Xbox One. По словам Кримминса, именно желание студии сделать свою "лучшую" игру побудило к этому, безусловно, тяжелому решению во время разработки.

Игровая индустрия, кажется, находится на перепутье: стоит ли еще "заморачиваться" над разработкой версий для фактически прошлого поколения консолей, и, похоже, что Criterion Games стали первой студией, которая дала четкий ответ на эту дилемму.

, что Need for Speed Unbound уже доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.