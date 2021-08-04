Pokemon GO неожиданно помогла мужчине в борьбе с сахарным диабетом

Один из пользователей портала Reddit поделился историей о своем отце, серьезно заинтересовавшимся мобильной игрой про покемонов и вскоре получившим из этого пользу для собственного здоровья. Подробности в материале.

Шестидесятилетней отец пользователя Reddit под ником Big_Then настолько увлекся мобильной игрой Pokemon GO, что с ее помощью сбросил более 18 килограммов и привел свой диабет второго типа в стадию ремиссии.

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Во времена релиза игры в 2016 году, она захватила внимание множества поклонников франшизы Pokemon и простых геймеров. Еще до конца года ее загрузили более 500 миллионов раз и с тех пор это число только продолжает расти.

Существует даже предположение, что именно благодаря Pokemon GO, заставляющей игроков покидать свои дома и отправляться в город на поиски новых покемонов, в свое время произошло существенное увеличение доходов малого и среднего бизнеса, вызванное ростом количества посетителей. Еще одно достижение, за которое игра заслуживает похвалы – это повышение уровня физической активности среди пользователей. Обычно, гейминг – это довольно статическое занятие, но геймплей Pokemon GO заставляет игроков ходить и оставаться активными в течение всего периода игры.

Это пригодилось отцу пользователя Reddit Big_Then, когда у того обнаружили диабет второго типа. Лечение этой болезни предусматривает диету и занятия спортом, или долгие прогулки. Отец героя выбрал второй вариант, но столкнулся с отсутствием мотивации – ему было скучно просто бродить по городу. Именно тогда сын познакомил отца с концепцией игры в Pokemon GO и с тех пор человек начал свою карьеру "тренера покемонов" ему не только удалось похудеть на более чем 18 килограммов, но и нормализовать уровень сахара в крови.

По словам Big_Then, врач отца сказал, что "пока он будет продолжать заниматься тем чем занимается и придерживаться диеты, сахарный диабет оставаться в состоянии ремиссии".

Очевидно, что Pokemon GO сама по себе не является панацеей от диабета или ожирения, однако именно благодаря тому, что эта игра мотивирует на увеличение физической активности мужчине удалось достичь таких блестящих результатов и, возможно, вдохновить на подобные успехи других.