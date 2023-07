За один день в игре можно отслеживать два сеанса. Pokemon Sleep внедряет уникальный подход к игровому процессу, где ваш сон оказывает прямое влияние на успехи в игре.

"Ленивая" игра Pokemon Sleep

Игра фиксирует ваши сеансы сна до двух раз в день, предлагая увлекательный опыт игры во время вашего отдыха. Для того, чтобы начать отслеживать сон, необходимо подключить смартфон к зарядному устройству и положить его на матрас для максимальной эффективности.

Система оценки сна играет немаловажную роль в Pokemon Sleep. Ваши сеансы сна оцениваются, а результат влияет на успехи в поиске покемонов, в частности, повышая шансы встретить разнообразных покемонов и открыть их разные стили сна.

Каждый конкретный покемон будет отображаться только при определенных конфигурациях сна с телефоном. Так, например, игроки, спящие с телефоном лицом вниз, смогут поймать специального Wartortle.

Если вы не хотите пользоваться собственным телефоном, есть альтернатива – устройство Pokémon Go Plus+. Этот небольшой аксессуар в форме Pokéball размещается на кровати во время сна и измеряет ваши движения, передавая данные в приложение Pokemon Sleep. Кроме того, вы сможете поймать покемонов в Pokemon Go, не открывая приложение.

Руководство The Pokémon Company рассказывает, что их идея состоит в том, чтобы создать игру, которая "заставит вас с нетерпением ждать утра, чтобы проснуться".