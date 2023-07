За один день у грі можна відстежувати до двох сеансів. Pokemon Sleep впроваджує унікальний підхід до ігрового процесу, де ваш сон має прямий вплив на успіхи в грі.

"Лінива" гра Pokemon Sleep

Гра фіксує ваші сеанси сну до двох разів на день, пропонуючи захопливий досвід гри під час вашого відпочинку. Для того, щоб почати відстежувати сон, необхідно під'єднати ваш смартфон до зарядного пристрою та покласти його на матрац для максимальної ефективності.

Система оцінки сну грає важливу роль у Pokemon Sleep. Ваші сеанси сну оцінюються, а результат впливає на успіхи в пошуку покемонів, зокрема підвищуючи шанси зустріти різноманітних покемонів та відкрити їхні різні стилі сну.

Кожен конкретний покемон буде з'являтися тільки при певних конфігураціях сну з телефоном. Так, наприклад, гравці, які сплять із телефоном обличчям донизу, зможуть зловити спеціального Wartortle.

Трейлер гри Pokemon Sleep: дивіться відео

Якщо ви не хочете користуватись власним телефоном, є альтернатива – пристрій Pokémon Go Plus+. Цей невеликий аксесуар у формі Pokéball, розміщується на ліжку під час вашого сну та вимірює ваші рухи, передаючи дані у додаток Pokemon Sleep. Крім того, ви зможете зловити покемонів в Pokemon Go, не відкриваючи програму.

Керівництво The Pokémon Company розповідає, що їхня ідея полягає в тому, щоб створити гру, яка "змусить вас з нетерпінням чекати ранку, щоб прокинутися".