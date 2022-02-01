Поклонник CD Projekt RED показал фигурку Цири в сеттинге Cyberpunk 2077

Поклонник творчества польской студии поделился тем, как ему удалось изменить статуэтку девушки с первого тизера Cyberpunk 2077, придав ей вид ведьмачки Цири из The Witcher. Фото в материале.

Первый тизер Cyberpunk 2077 до сих пор теплится в памяти многих геймеров, ведь в момент своего выхода он произвел настоящий фурор.

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Его главной героиней была симпатичная девушка, что после появилась в качестве редкой коллекционной фигурки. Прошли годы, игра вышла, а одна из таких эксклюзивных статуэток попала в руки пользователю Reddit под ником Cferciri.

Оригинальная статуэтка / изображение с ютуба

такую статуэтку вручали всем, кто посетил закрытую демонстрацию игры Cyberpunk 2077 на E3 2013, включая маркетологов, журналистов, ритейлеров и других разработчиков, также несколько экземпляров разыграли среди публики мероприятия.

В итоге некоторые могут сказать, что Cferciri поиздевался над исторической реликвией, ведь геймер оказался достаточно изобретательным и решил переделать памятную красотку в кибер-версию не менее важной для CD Projekt девушки – Цири, одной из главных героинь наиболее успешной игры студии The Witcher 3.

Работа Cferciri / изображение из Reddit Cferciri

Энтузиасту удалось не только изменить внешний вид кожи на более реалистичный, но и максимально приблизить лицо девушки к принцессе Цирилле. Также на фигурке появилось куда больше крови и несколько живописных татуировок.

В итоге обновленная версия получилась невероятно качественной и оригинальной, что пришлось по вкусу пользователям Reddit, высоко оценившим работу Cferciri и наградившим ее большим количеством лайков.