Бета Diablo 4 кончилась и, несмотря на проблемы с серверами, ее можно назвать достаточно успешной, ведь показав лишь небольшой клочок игры, разработчики заинтересовали не только поклонников франшизы, но и менее знакомых с историей серии геймеров.

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Изобретательный пользователь Reddit решил, что слишком скучно играть в Diablo 4 за персонажа выдуманного наугад и создал героя почти на 100% похожего на Кратоса, протагониста не менее известной франшизы God of War.

Его персонаж в Diablo 4 имеет все те же отличительные черты, что и Призрак Спарты – от красной татуировки на теле и лице до спартанской кожаной брони.

Понятно, что, чтобы быть верным оригинальному Кратосу, геймер избрал класс варвара, вооружив героя двумя боевыми топорами, подобными тому, которым Кратос уничтожал врагов в God of War: Ragnarok.

Кратос в Diablo 4 / Фото с Reddit

Усовершенствованный инструментарий создания персонажей в Diablo 4 позволяет игрокам настраивать протеже по своему усмотрению до малейших деталей, так что не удивительно, что некоторые из них черпают вдохновение для этого из популярных произведений поп-культуры.

Таким образом, этот Кратос может вдохновить еще больше фанов Diablo 4 играть за своих любимцев из других проектов.

Напомним, что выход Diablo 4 запланирован на 6 июня 2023 года для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series.