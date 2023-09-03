Elden Ring обладает огромным открытым миром, наполненным интересным содержимым. Пользователи будут продолжать открывать новые регионы при прохождении основного квеста, тратя на игру десятки часов.

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Геймер сломал счетчик времени Elden Ring

Многие игроки решают приступить к запуску New Game+, что позволяет им снова сыграть в Elden Ring со своим персонажем повышенного уровня. Игроки пользуются этой возможностью, чтобы отомстить боссам ранних этапов Elden Ring, которые доставляли им проблемы во время первого прохождения.

Elden Ring в настоящее время постоянно отслеживает, сколько часов геймеры провели в мире игры. Одному геймеру удалось практически невозможно – он достиг максимально возможного игрового времени.

Упорный поклонник узнал, что внутриигровой таймер в Elden Ring заканчивается на 999:59:59. Все остальное время, которое геймеры проводят в игре после этого момента, не будут добавляться в таймер.

Похоже, разработчики банально не ожидали, что кто-нибудь проведет в их игре более 1 тысячи часов. При этом на прохождение Elden Ring, в зависимости от глубины погружения в сюжет, требуется от 50 до 100 часов игрового времени.