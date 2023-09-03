Elden Ring має величезний відкритий світ, наповнений цікавим вмістом. Користувачі продовжуватимуть відкривати нові регіони під час проходження основного квесту, витрачаючи на гру десятки годин.

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Геймер зламав лічильник часу Elden Ring

Багато гравців вирішують розпочати запуск New Game+, що дозволяє їм знову зіграти в Elden Ring зі своїм персонажем підвищеного рівня. Гравці користуються цією можливістю, щоб помститися босам ранніх етапів Elden Ring, які завдавали їм проблем під час першого проходження.

Elden Ring у цей час постійно відстежує, скільки годин геймери провели у світі гри. Одному геймеру вдалося практично неможливе – він досяг максимально можливого ігрового часу.

Затятий шанувальник дізнався, що внутрішньоігровий таймер у Elden Ring закінчується на 999:59:59. Тож увесь інший час, які геймери проводять у грі після цього моменту, не будуть додаватися до таймера.

Схоже, розробники банально не очікували, що хтось проведе в їхній грі понад 1 тисячу годин. При цьому, на проходження Elden Ring, залежно від глибини занурення в сюжет, потрібно від 50 до 100 годин ігрового часу.