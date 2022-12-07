Поклонник God Of War Ragnarok показал приключения Кратоса глазами Мимира: забавное видео

Фанат God of War Ragnarok сделал удивительно забавное видео, что дает игрокам взглянуть на увлекательные приключения Кратоса с точки зрения Мимира, а точнее его головы. Веселое видео – в материале.

Забавное видео от фаната God of War Ragnarok подарило геймерам возможность увидеть, как выглядит путешествие Кратоса и Атрея с точки зрения их спутника Мимира, сообщает 24 канал.

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С тех пор как Кратос освободил когда-то могучего великана из заключения Одина в God of War (2018 года), мудрый и причудливый Мимир служил надежным проводником и компаньоном для Призрака Спарты и его сына, предоставляя ценную информацию о мире игры и при этом быстро став любимцем геймеров, благодаря своей очаровательной личности и постоянным остротам.

Загвоздка в том, что если кто-то не в курсе, Мимир является по факту болтливой головой, болтающейся у Кратоса на поясе в течение большей части обеих игр перезапуска серии God of War. Однако такая позиция лишь придает забавности персонажу.

Пользователь YouTube под ником sdk недавно опубликовал видео, в котором изобразил несколько основных сцен игры с точки зрения отрубленной головы Мимира.

Приключения Кратоса глазами Мимира: видео

Быстро становится понятно, что все интересные и веселые похождения Бога Войны и его сына для Мимира выглядят не так увлекательно и живописно, как для игроков. К тому же наверное, великан имеет неплохой вестибулярный аппарат, поскольку его постоянно неконтролируемо качает вперед-назад, когда Кратос жестоко дерется с врагами.

Ситуация не становится намного лучше и вне боя, поскольку вместо потрясающих пейзажей Мимир вынужден созерцать то скалу, то "матню" гигантского медведя. Итак, теперь геймеры должны дважды задуматься злиться ли на забавного персонажа, когда он ворчит, ведь этому есть довольно уважительная причина.