Выпущенная в начале года, Hogwarts Legacy увлекла мир игр, став одним из самых успешных запусков года. Хитовый приключенческий ролевой боевик получил похвалу как от ярых поклонников Гарри Поттера, так и тех, кто не очень хорошо знаком с популярной историей.

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Забавный ролик с Гарри Поттером

Невероятное внимание к деталям и удивительный геймплей сделали игру одной из лучших ролевых игр за последнее время, побив рекорды продаж и поразив геймеров.

Несмотря на то, что Hogwarts Legacy и серия фильмов о Гарри Поттере – это два разных события, был лишь вопрос времени, когда поклонники увидят, как эти два мира столкнутся.

Благодаря удачному монтажу головоломку с замком Alohomora разместили в сцене из первого фильма о Гарри Поттере. Получилось довольно забавно.

Когда Гарри, Рон и Гермиона убегают от опасности, они попадают на дверь, которую ни Гарри, ни Рон не могут открыть. Однако Гермиона наложила на замок заклинание Alohomora. Но вместо продолжения сцены в клипе показана головоломка, которую игроки должны решить, чтобы эффективно выполнить заклинания в Hogwarts Legacy.