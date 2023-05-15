Випущена на початку року, Hogwarts Legacy захопила світ ігор, ставши одним із найуспішніших запусків року. Хітовий пригодницький рольовий бойовик отримав похвалу як від запеклих шанувальників Гаррі Поттера, так і від тих, хто не дуже добре знайомий із популярною історією.

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Кумедний ролик з Гаррі Поттера

Неймовірна увага до деталей і дивовижний геймплей зробили гру однією з найкращих рольових ігор за останній час, побивши рекорди продажів і вразивши геймерів.

Попри те, що Hogwarts Legacy та серія фільмів про Гаррі Поттера – це дві різні події, було лише питанням часу, коли шанувальники побачать, як ці два світи зіткнуться.

Завдяки вдалому монтажу головоломку із замком Alohomora розмістили в сцені з першого фільму про Гаррі Поттера. Вийшло доволі кумедно.

Коли Гаррі, Рон і Герміона тікають від небезпеки, вони натрапляють на двері, які ні Гаррі, ні Рон не можуть відкрити. Однак Герміона наклала на замок заклинання Alohomora. Та замість продовження сцени у кліпі показано головоломку, яку гравці повинні вирішити, щоб ефективно виконати заклинання в Hogwarts Legacy.