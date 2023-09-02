Поклонник Pokemon создал невероятную картину Пикачу из тысяч кубиков Рубика
Источник:Trey Eilers
Талантливый поклонник Pokemon создал интересную картину любимого персонажа Пикачу, используя только кубики Рубика. В общей сложности он использовал 2 тысячи 400 кубиков-головоломок.
Эта картина нуждалась в немалых усилиях, но результаты, безусловно, стоят затраченных времени и энергии. Творение должно было понравиться и другим поклонникам покемонов.
Читайте также PIN-UP Foundation восстановил в Харькове памятник архитектуры, поврежденный обстрелами
Картина Пикачу из кубиков Рубика
Поклонники Pokemon никогда не перестают находить уникальные способы отметить своих любимых "карманных монстров". Традиционные 2D-рисунки, конечно, популярны, но многие ищут не только перо и бумагу или даже цифровое полотно, чтобы оживить свои любимые произведения.
В прошлом игроки использовали 3D-печать, керамику и даже витражи в качестве основы своего фан-арта. Теперь еще один поклонник поделился своим творением Пикачу, полностью сделанного из кубиков Рубика.
В общей сложности поклонник использовал 2 400 кубиков Рубика, чтобы создать произведение искусства высотой чуть более полутора метров.
Благодаря использованию кубиков Рубика изображение выглядит пиксельным искусством, соответствующим эстетике и дизайну старых игр с франшизы.