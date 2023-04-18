Поклонник Skyrim нашел тревожное видео с игры многолетней давности

Хотя The Elder Scrolls 5: Skyrim уже много лет остается популярной среди фанатов, в ней, безусловно, могут быть жуткие моменты. Одним из таких поделился фанат, обнаруживший в своей системе старое видео.

Помимо нескольких врагов, блуждающих по земле, Skyrim не является чем-то, что многие назвали бы жутким, но фанат нашел в своей системе несколько старых кадров игрового процесса, придающих эпической RPG более тревожной атмосферы.

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Моторышный эпизод в Skyrim

После более чем 11 лет было бы логично считать, что игроки открыли все, что можно открыть в игре 2011 года. Однако поклонники все еще находят новые вещи в Skyrim, например "пасхалки" или NPC, который был спрятан где-то в провинции.

Ролик, который, по словам геймера, был забыт на его жестком диске около трех лет назад, показывает, как охранник ведет себя странно и скользит вокруг Рифтена. И это еще не самое удивительное.

Что делает этот клип жутким – это искаженный звук, поступающий от NPC, возможно вследствие повреждения файла геймера. В сочетании с тем, как движется персонаж, это придает всей сцене довольно жуткий вид.

На самом деле, даже в юбилейном выпуске Skyrim есть сбои, некоторые из которых забавны и безвредны, тогда как другие могут оказать большее влияние на опыт игрока или даже на саму игру.