Это еще один пример устойчивости Skyrim, поскольку игра остается любимой среди геймеров в пространстве RPG уже более 11 лет и много раз выпускалась на более новых платформах.

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Невероятная картина Вайтрана

Игроки знакомятся с Вайтраном в начале игры как столицей, расположенной в центре мира Skyrim. Его деревянные и каменные стены с частоколом и его расположение на обрыве делают его устрашающим и привлекательным центром торговли одновременно.

Это один из самых популярных и любимых городов в видеоиграх. Не удивительно, что один из поклонников решил посвятить Вайтрану свою работу. А вот что действительно завораживает – так это то, что она полностью исполнена только с помощью "пейнта".

Можно представить двух всадников на едущих на лошадях изображениях, а также легкий ветерок, дующий сквозь деревья. Соломенные крыши и каменная кладка безупречно сочетаются, а облака такие прекрасные, словно созданные волшебной кистью.

Сообщество Reddit с энтузиазмом отреагировало на картину, и многие хвалили то, как художник запечатлел дух города, используя лишь элементарную программу для цифрового рисования.