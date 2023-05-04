Це ще один приклад стійкості Skyrim, оскільки гра залишається улюбленою серед геймерів у просторі RPG вже понад 11 років і багато разів випускалася на новіших платформах.

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Неймовірна картина Вайтрану

Гравці знайомляться з Вайтраном на початку гри як столицею, розташованою в центрі світу Skyrim. Його дерев'яні та кам'яні стіни з частоколом і його розташування на великому обриві роблять його страхітливим і привабливим центром торгівлі водночас.

Це одне з найбільш популярних та улюблених міст у відеоіграх. Тож не дивно, що один з шанувальників вирішив присвятити Вайтрану свою роботу. А ось, що справді заворожує – так це те, що вона повністю виконана лише за допомогою "пейнту".

Можна уявити двох вершників на зображенні, які їдуть на конях, а також легкий вітерець, що дме крізь дерева. Солом'яні дахи та кам'яна кладка бездоганно поєднуються, а хмари такі прекрасні, наче створені чарівним пензлем.

Спільнота Reddit з ентузіазмом відреагувала на картину, і багато користувачів хвалили те, як художник відобразив дух міста, використовуючи лише елементарну програму для цифрового малювання.