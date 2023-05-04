Stardew Valley является признанным хитом и создана незаурядным перфекционистом, но и в ней есть вещи, от которых последних буквально начнет передергивать.

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Кроме волшебного поселка и фермы главного героя, в Stardew Valley есть несколько интересных мест до которых игроки могут добраться только после ремонта автобуса, таких как пустыня Калико.

Недавно один игрок опубликовал на Reddit скриншот тамошней автобусной остановки, имеющей неприятный визуальный недостаток, который невозможно забыть после того, как его заметишь.

На фотографии пользователя под ником hauzan2112 видно, что двери автобуса не совпадают с определенной траекторией тропы, по которой должны идти игроки. А вдобавок, левый ее край еще и не совпадает с правой стороной двери автобуса, создавая адскую ситуацию для глаз любого перфекциониста.

Неприятный недостаток в SW / Фото с Reddit

В комментариях к публикации hauzan2112 геймеры пришли к выводу, что автобусная остановка, изображенная на скриншоте, не единственная локация, где игроки могут увидеть подобный недостаток в пиксельном мире проекта.

Хотя такие находки явно вызывают дискомфорт или даже раздражение, это не помешало Stardew Valley получить миллионную армию фанатов и стать одной из лучших игр в своем жанре.