Stardew Valley є визнаним хітом та створена неабияким перфекціоністом, але й у ній є речі від яких останніх буквально почне пересмикувати.

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Окрім чарівного селища та ферми головного героя, у Stardew Valley є кілька цікавих місць до яких гравці можуть дістатися лише після ремонту автобуса, як-от пустеля Каліко.

Нещодавно один гравець опублікував на Reddit скриншот тамтешньої автобусної зупинки, що має неприємний візуальний недолік, який неможливо забути після того, як його помітиш.

На світлині користувача під ніком hauzan2112 видно, що двері автобуса не збігаються з визначеною траєкторією стежки, якою мають йти гравці. А на додачу, лівий її край ще й не збігається з правою стороною дверей автобуса, створюючи пекельну ситуацію для очей будь-якого перфекціоніста.

Неприємний недолік у SW / Фото з Reddit

У коментарях до публікації hauzan2112 геймери дійшли висновку, що автобусна зупинка, зображена на скриншоті, не єдина локація, де гравці можуть побачити подібний недолік у піксельному світі проєкту.

Хоча такі знахідки явно викликають дискомфорт чи навіть роздратування, це не завадило Stardew Valley отримати мільйонну армію фанатів та стати однією з найкращих ігор у своєму жанрі.