Игрок инди-хита Stardew Valley поразил поклонников проекта, вероятно даже больше, чем интересная находка геймера, проведшего в игре более 2000 часов.

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Пользователь Reddit под ником hiimdbn поделился с фанатским сообществом Stardew Valley поразительным достижением.

Геймер изложил скриншоты собственного прохождения игры, целью которого было собрать 1 миллион золота, правда, с одним особым условием – не покидать для этого границ фермы.

Это было удивительно непросто и на выполнение замысла в hiimdbn ушло 7 виртуальных лет.

Следует отметить, что 1 год в Stardew Valley – это 26 часов в реальности, что означает, что геймер потратил более 182 часов, играя на ферме "Four Corners".

Статистика достижения / Фото с Reddit

Как рассказал сам hiimdbn, подавляющее большинство игрового времени он зарабатывал деньги исключительно на выращивании "смешанных семян".

Это предмет, который можно получить сполов сорняки, а его особенность в том, что никогда не знаешь, что из него вырастет. Таким образом, игрок собирал несколько случайных урожаев в зависимости от сезона.

На небольшой части фермы также есть камни, из которых геймер добывал себе руду, что постепенно привело к изготовлению разбрызгивателей, которые помогли упростить уход за посевами.

За пять лет в игре hiimdbn заработал около 700 тысяч золота только этим методом.

Как выглядит ферма игрока на конец челленджа / Фото с Reddit

После этого он смог начать добычу золота, что позволило создать семенную машину, которая помогла получать новые семена любой культуры, что ускорило процесс заработка.

Энтузиаст рассказал, что ему очень понравился этот челлендж, а из всех возможностей, которых он был лишен из-за его условий, по-настоящему не хватало только рыбалки.