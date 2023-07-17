Гравець інді-хіта Stardew Valley вразив шанувальників проєкту, ймовірно навіть більше, ніж цікава знахідка геймера, який провів в грі понад 2000 годин.

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Користувач Reddit під ніком hiimdbn поділився з фанатською спільнотою Stardew Valley разючим досягненням.

Геймер виклав скриншоти власного проходження гри, ціллю якого було зібрати 1 мільйон золота, щоправда, з однією особливою умовою – не покидати задля цього меж ферми.

Це було напрочуд непросто і на виконання задуму в hiimdbn пішло 7 віртуальних років.

Слід зазначити, що 1 рік у Stardew Valley – це 26 годин в реальності, що означає, що геймер витратив більш як 182 години, граючи на фермі "Four Corners".

Статистика досягнення / Фото з Reddit

Як розповів сам hiimdbn, він переважну більшість ігрового часу він заробляв гроші виключно на вирощенні "змішаного насіння".

Це предмет, який можна отримати споловши бур'ян, а його особливість в тому, що ніколи не знаєш, що з нього виросте. Таким чином гравець збирав кілька випадкових урожаїв залежно від сезону.

На невеликій частині ферми також є каміння, з якого геймер добував собі руду, що поступово призвело до виготовлення розбризкувачів, які допомогли спростити догляд за посівами.

За п'ять років у грі, hiimdbn заробив близько 700 тисяч золота лише цим методом.

Як виглядає ферма гравця на кінець челенджу / Фото з Reddit

Після цього він зміг розпочати видобуток золота, що дозволило створити насіннєву машину, яка допомогла отримувати нове насіння будь-якої культури, що надзвичайно прискорило процес заробітку.

Ентузіаст розповів, що йому дуже сподобався цей челендж, а з усіх можливостей, яких він був позбавлений через його умови по-справжньому бракувало лише риболовлі.