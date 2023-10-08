Игрок Starfield поразил геймеров, построив в игре собственную Венецию

Креативный поклонник Starfield поделился с геймерским сообществом скриншотами невероятного поселения, которое он построил на одной из многочисленных игровых планет.

Starfield бесспорно есть за что критиковать, однако чего у нее не отнимешь так это невероятной свободы творчества, которой фанаты игры пользуются сполна.

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Необычайно креативный игрок Starfield сумел поразить немало геймеров своим талантом к строению форпостов, создав немалый городок над водой на планете Archimedes II.

Фото с Reddit

Хотя большинство восхваляет Starfield за механику создания звездолетов, как видим, в умелых руках и строительство аванпостов в игре поражает.

Фото с Reddit

Пользователь Reddit motionresque, поделившийся этой невероятной работой, сумел собственноручно построить удивительный город, который идеально вписывается в пейзаж планеты и выглядит так, будто его создали сами разработчики.

Фото с Reddit

В дополнение к масштабности и продуманной планировке, геймер приложил немало усилий к оформлению интерьера зданий и отправил сюда много NPC.

Фото с Reddit