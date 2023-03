Фанат поделился 1-минутным роликом своей версии, который демонстрирует сцену из телевизионного сериала и исполнен с классической графикой PS1. Олдскульный стиль проекта вызывает ностальгию по любимой консоли.

The Last of Us на PS1

The Last of Us Part 1 вышла в 2013 году, а The Last of Us Part 2 – в 2020 году. Благодаря популярности игры сняли еще и сериал, основанный на первой игре. Он получил положительные отзывы, как от критиков, так и от зрителей.

В первом сезоне сериала "Последний из нас" от HBO рассказывается о том, как Джоэл Миллер переносит Элли с иммунитетом через мир, полный инфицированных людей.

Во время путешествия в лабораторию Firefly, которая имеет целью использовать кровь Элли для разработки лекарства от вируса кордицепса, между двумя главными героями возникает прочная связь, и они вместе борются за выживание.

Теперь геймер попробовал создать игру на основе сериала. Ролик идентичен по качеству и стилю традиционных игр для PS1, с пиксельной графикой и деформированными объектами и персонажами. Джоэл и Элли даже одеты в наряды, почти идентичные тем, что в сериале, закрепляя эту мини-игру как уникальное творение фанатов Last of Us.