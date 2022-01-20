Поклонники Elden Ring расшифровали загадочные руны: помог знаток древнеазиатских диалектов

Фанаты Elden Ring расшифровали загадочные руны, которые они заметили на "слитой" карте. Оказалось, что авторы использовали не вымышленный язык, а редкий древнеазиатский диалект.

Наверное, все поклонники Elden Ring знают, что в ноябре прошлого года проходили закрытые тестирования этой видеоигры. В целом это событие прошло довольно удачно, правда, вряд ли его можно назвать идеальным.

Интересно Придумал новый трюк: игрок в Battlefield 2042 эффектно ликвидировал вражеский вертолет

Дело в том, что некоторые геймеры смогли "взломать" версию Elden Ring для консоли PlayStation 4, поэтому в сети начали появляться различные спойлеры и материалы из видеоигры. Именно в таких "слитых" файлах поклонники Elden Ring и обнаружили одну очень интересную карту. В целом она похожа на ту, которую разработчики показывали во время официальной трансляции, правда, есть у нее и одна особенность.

Геймеры заметили, что на "слитой" карте есть немало разных загадочных рун, которые используются для подписей и обозначений. Понятно, что они захотели их расшифровать, правда, первые их попытки провалились. Поэтому тогда фанаты предположили, что эти руны сделаны на выдуманном языке.

"Слитая" карта / Скриншот

Но через несколько месяцев китайские поклонники обнаружили, что это не руны, а надписи на редком древнеазиатском диалекте (язык носу). Используют его жители нескольких небольших провинций, расположенных в юго-западной части Китая. Стоит отметить, что языком носу владеет не так много людей, а потому процесс расшифровки затянулся.

Также геймеры обнаружили, что разработчики не просто сделали надписи на древнеазиатском языке. Дело в том, что они китайскими символами написали японские слова, то есть транслитом. Поэтому фанатам нужно было еще сопоставлять китайские символы и японский алфавит. Интересно, что геймеры даже обратились за помощью к знатоку древнеазиатских диалектов.

Таблица соответствий / Скриншот

Таким образом они смогли перевести 80% текста, правда, чего-то очень важного не обнаружили. Такие надписи разработчики использовали для подписи определенных объектов или предостережений. Например, авторы не советуют слушать пение сирен, а также упоминают о других морских существах (кракен и змей). Центральный материк они назвали "Континент морского бога", а одну из долин – "Нечто плоское".

Интересно, что для подписи некоторых объектов разработчики почему-то использовали названия велосипедов и мотоциклов. Также на карте можно найти цитаты из японских романов, упоминание индийских лепешек и название студии FromSoftware. Из интересного еще можно отметить, что замок, который появлялся в бете, назвали Эдинбургским. Возможно, в игрового сооружения есть реальный прототип.

Как китайские фанаты Elden Ring расшифровывали эти руны: видео

, что релиз игры Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года на PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. На PC цена стартует от 799 гривен, на PlayStation – 1999 гривен, а на Xbox – 70 долларов.