Наверное, все геймеры знают, каким провалом обернулся релиз видеоигры Battlefield 2042. Сначала этот проект получил довольно посредственные оценки от критиков, затем его разгромили геймеры, а завершилось все тем, что он потерял почти всю свою аудиторию.

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Правда, даже в такой неприятной ситуации есть геймеры, которые проводят время в этой многострадальной видеоигре. Наверное, именно к таким игрокам можно отнести и пользователя платформы Reddit с никнеймом Est0niaVisit, который на этой неделе поделился впечатляющим хайлайтом.

Итак, этот геймер проводил обычный соревновательный матч, правда, его заинтересовали воздушные бои, а не наземные. Стоит отметить, что главный герой довольно искусно управляет игровым реактивным самолетом, а ярким подтверждением этого может служить его эффектный финальный трюк.

Дело в том, что Est0niaVisit решил уничтожить вражеский вертолет, правда, для этого он использовал очень необычный способ. Сначала главный герой перевернул свой самолет вверх дном, а все для того, чтобы потом вылезти на его нижнюю часть. Там он взял в руки ракетницу и занял хорошую позицию.

Завершилось все это тем, что главный герой с первой попытки ликвидировал вышеупомянутый вертолет. Интересно, что потом он вернулся в кабину и продолжил спокойно летать. Наверное, прием Est0niaVisit можно назвать своеобразной вариацией известного трюка с названием "RendeZook".

Напоследок добавим, что пользователи платформы Reddit довольно высоко оценили это видео. Запись Est0niaVisit попала в топ самых популярных в разделе этой видеоигры, а в целом она уже собрала почти 3 тысячи лайков и немало отзывов.

Хайлайт, которым поделился пользователь Est0niaVisit: видео