Напевно, всі геймери знають, яким провалом обернувся реліз відеогри Battlefield 2042. Спочатку цей проєкт отримав досить посередні оцінки від критиків, потім його розгромили геймери, а завершилося все тим, що він втратив майже всю свою аудиторію.

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Щоправда, навіть у такій неприємній ситуації є геймери, які проводять час у цій багатостраждальній відеогрі. Напевно, саме до таких гравців можна віднести й користувача платформи Reddit з нікнеймом Est0niaVisit, який цього тижня поділився вражаючим хайлайтом.

Отже, цей геймер проводив звичайний змагальний матч, щоправда, його зацікавили повітряні бої, а не наземні. Варто відзначити, що головний герой досить майстерно керує ігровим реактивним літаком, а яскравим підтвердженням цього може слугувати його ефектний фінальний трюк.

Річ у тім, що Est0niaVisit вирішив знищити ворожий гелікоптер, щоправда, для цього він використав дуже незвичайний спосіб. Спочатку головний герой перевернув свій літак догори низом, а все для того, щоб потім вилізти на його нижню частину. Уже там він взяв у руки ракетницю та зайняв хорошу позицію.

Завершилося все це тим, що головний герой з першої спроби ліквідував вищезгаданий гелікоптер. Цікаво, що потім він повернувся в кабіну та продовжив спокійно літати. Напевно, прийом Est0niaVisit можна назвати своєрідною варіацією відомого трюку з назвою "RendeZook".

Наостанок додамо, що користувачі платформи Reddit досить високо оцінили це відео. Запис Est0niaVisit потрапив до когорти найпопулярніших в розділі цієї відеогри, а загалом він вже зібрав майже 3 тисячі вподобань та немало відгуків.

Хайлайт, яким поділився користувач Est0niaVisit: відео