Поклонники Hogwarts Legacy просят побольше "скучных" частей в продолжении игры

Поклонники Hogwarts Legacy неожиданно высказались, что им не хватило так называемых "скучных" эпизодов в игре. Мол, кроме приключений в мире волшебников, они хотели бы побольше почувствовать себя учениками школы волшебства.

В частности, геймеры указывают на такие "скучные" части игры как посещение уроков и выполнение домашнего задания. Поклонники надеются, что в сиквеле их всего этого будет гораздо больше.

Также интересно Как только вчера появились: лучшие видеоигры 2010-х годов

Нехватка "скучных" частей в Hogwarts Legacy

Несмотря на слухи, что Hogwarts Legacy 2 уже находится в разработке, официальных подтверждений от Warner Bros. Interactive все еще не было. Но геймеры на всякий случай решили подсказать разработчикам, что они ожидают от продолжения игры.

Так, один из поклонников на Reddit выразил свое убеждение, что квест с профессором Катбертом Биннсом был одним из лучших в игре. В общем, он надеется, что в сиквеле будет больше уроков и привычной жизни ученика Хогвартса.

Учитывая тот факт, что игру Hogwarts Legacy геймеры проходят в роли настоящих учеников Хогвартса, неудивительно, что они хотели бы почувствовать побольше подлинной жизни ученика школы магии. А это включает, в том числе, и посещение уроков.