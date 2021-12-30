Кастомизация персонажей и продажа скинов – это не только то, что радует многих геймеров, но и золотая жила для разработчиков видеоигр. Внутриигровые транзакции, направленные на покупку подобного контента, приносят компаниям немалые прибыли, однако иногда и немалые проблемы.

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Обновление под названием "Winter Contingency" добавило в Halo Infinite новогоднее настроение благодаря уникальной "праздничной" броне, скинам для оружия и другим элементам. Но одна вещь особенно пришлась игрокам по вкусу – и это были кошачьи ушки.

Этот косметический предмет позволяет персонажам выглядеть эдаким стильным котиком даже во время ожесточенных поединков и является частью "набора" под названием "Любители кошек" ценой в 10 долларов.

Все было бы хорошо, но оказалось, что ушки не подходят к некоторым типам брони, хотя в игровом магазине указано обратное. На это обратил внимание пользователь Reddit под ником spartan112g, который был просто взбешен этим фактом.

Ушки в магазине Halo Infinite / скриншот с ютуба

По словам геймера, он целенаправленно получал 96 уровень боевого пропуска для того, чтобы разблокировать шлем, на который и хотел надеть кошачьи уши, а надпись в магазине утверждала, что это вполне возможно.

Однако, как оказалось "Purfect Audio" и "Spacestation Gaming armor" несовместимы в игре, а значит, геймер потратил на ветер не только время, но и 10$ потраченные на набор. Потом, игрок попытался хотя бы вернуть деньги, но и это оказалось невозможным.

Разочарованный геймер решил пожаловаться на разработчиков в фанатском сабредите и оказалось, что он не один такой "счастливчик". Более 5,5 тысяч лайков и 600+ комментариев от столкнувшихся с такой же проблемой – это достаточно много, особенно, если учесть то, что этот случай может быть классифицирован как "fake advertising", что строго наказуемо законом в США.

Лишь время покажет, заставит ли разработчиков такая реакция сообщества принять меры или они оставят все как есть.