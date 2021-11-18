Полное погружение в видеоигру: поклонник CS:GO "перенес" эффект от взрыва флешки в реальность

Нестандартной работой поделился на Reddit поклонник видеоигры CS:GO. Он создал интересную систему, которая "переносит" эффект от взрыва игровой флешки в реальный мир.

Все игроки в популярную видеоигру Counter-Strike: Global Offensive неоднократно становились жертвами обычной флешки. В такие моменты экран становится полностью белым на несколько секунд, а "поймавший" эту гранату геймер – очень легкой жертвой для оппонентов.

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То есть приятным этот процесс вряд ли можно назвать. Правда, пользователь с никнеймом MorrisTheGod решил, что всего этого недостаточно. Дело в том, что он усилил эффект от флешки, а самое интересное в этой ситуации то, что он сделал это в реальной жизни.

Итак, этот пользователь создал целую систему, которая может ослеплять в реальности игроков в CS:GO. К сожалению, MorrisTheGod подробно не объяснил принцип ее работы, хотя можно заметить, что для этого он использует светодиодную ленту, персональный компьютер и смартфон, на который выводится изображение с PC. Можно предположить, что его система работает так: взрыв флешки в игре запускает яркую вспышку на телефоне, которая затем и активирует ленту.

В целом его система очень хорошо работает, а особенно это заметно в темноте. Наверное, в такие моменты лучше прятаться под стол. Стоит отметить, что пользователям сети система MorrisTheGod очень понравилась, а его пост мгновенно стал одним из самых популярных в этом разделе: более 6 тысяч лайков и немало положительных отзывов.

Поклонники CS:GO даже шутят, что его систему нужно усовершенствовать. Они предложили MorrisTheGod использовать мощную акустическую систему для того, чтобы "перенести" в реальность еще и звуковой эффект от взрыва флешки.

Система, которую создал пользователь MorrisTheGod: видео