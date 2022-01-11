Пользователь PlayStation потратил более 8 лет на установку уникального рекорда

Упорный геймер установил уникальный рекорд для консолей PlayStation, потратив на это 3000 дней. Детальнее в материале.

Для некоторых геймеров коллекционирование достижений и трофеев в видеоиграх – это настоящее хобби на которое они тратят кучу времени, "полируя" очередной проект. Однако, похоже, что им всем далеко до сегодняшнего героя – преданного поклонника консолей PlayStation.

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Пользователь Reddit под ником Shadiochao поделился своим уникальным достижением в официальном сабреддите "PlayStation Trophies".

Там геймер опубликовал скриншот, из которого следует, что он получал как минимум один трофей в играх на разных консолях PlayStation невероятных 3000 дней подряд. Преданный поклонник видеоигр начал этот путь еще 25 октября 2013, когда получил свой первый платиновый трофей в GTA 5 на PS3.

Всего за время этого легендарного "стрика" Shadiochao завоевал 20 270 трофеев.

В комментариях триумфатор ответил на некоторые интересные вопросы пользователей. В частности, оказалось, что на определенном этапе Shadiochao стало сложно не только потому, что каждый день приходилось находить время на игры, но и потому что трофеев, которые можно было бы получить "малой кровью" становилось все меньше.

Геймер рассказал, что в какой-то момент даже начал планировать свой график так, чтобы намеренно оставлять на выходные или праздники игры с легкими в достижении трофеями и именно поэтому планирует закончить свой "стрик" на отметке в 3000 дней.

Это поистине уникальное достижение вероятно будет принадлежать Shadiochao еще очень долго, ведь вряд ли кто-нибудь решится на него замахнуться.