Пообещали компенсацию: разработчики Hitman 3 прислушались к пользователям Steam

Представители IO Interactive написали, что релиз игры Hitman 3 в сервисе Steam прошел не по их плану. Они уже пообещали, что все владельцы видеоигры получат компенсацию.

Неделю назад в популярном сервисе Steam состоялся релиз видеоигры Hitman 3. Правда, это долгожданное событие обернулось настоящим провалом, а все потому, что разработчики с IO Interactive неожиданно подняли цену на игру.

Подробнее Обвалили рейтинг и закрыли раздел на Reddit: геймеров разозлила новая цена на Hitman 3

Понятно, что последнее очень не понравилось геймерам, поэтому они сразу же показали свое недовольство. Сначала поклонники обвалили рейтинг этого проекта в сервисе Steam, а потом еще и очень хорошо "поработали" в разделе видеоигры на Reddit. Дошло даже до того, что последний временно заблокировали из-за их токсичности.

Прокомментировали эту ситуацию и разработчики с IO Interactive, правда, только через неделю. Представители студии написали, что релиз игры Hitman 3 в сервисе Steam прошел не по их плану. Они извинились, а также отметили, что все пользователи этого сервиса, которые приобрели видеоигру, получат компенсацию.

Представители IO Interactive пообещали, что все владельцы базового издания получат обновление к версии Deluxe Edition. А геймерам, купившим Hitman Trilogy или Deluxe Edition, бесплатно дадут комплект дополнений с названием "Seven Deadly Sins Collection".

Важно отметить, что произойдет это уже сегодня, а также полностью автоматически. Представители IO Interactive указали, что для такого апгрейда нужно только зайти в Steam. Интересно, что подобную компенсацию смогут получить все пользователи этого сервиса, которые приобретут Hitman 3 до 19 февраля.

Напоследок добавим, что разработчики не указали, планируют ли в будущем пересматривать цены. Если они не сделают этого, то выходит, что после 19 февраля Hitman 3 нужно будет покупать по той цене, которую геймеры и раскритиковали.

Трейлер видеоигры Hitman 3: видео