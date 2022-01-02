Поплатился за дерзкий поступок: игрок в Call of Duty: Warzone поделился курьезным видео

Поклонник Call of Duty: Warzone поделился на Reddit забавной записью. Он два раза пытался убить одного оппонента, но каждый раз все шло не по его плану.

Неделю назад мы рассказывали вам о нестандартном хайлайте, которым поделился в сети поклонник Call of Duty: Warzone. Дело в том, что этот геймер с помощью вертолета смог ликвидировать сразу 10 своих врагов.

Кажется, что-то похожее хотел повторить и пользователь с никнеймом SquirtyBurt, правда, в его случае все сразу пошло не по плану. Этот геймер проводил обычный поединок, а в определенный момент он завладел вертолетом. Сразу же после этого главный герой заметил приземлявшегося парашютиста. Он без промедления полетел в его сторону, а все для того, чтобы попытаться совершить очень простое убийство.

Правда, завершилось все не последним, а неприятной встречей его вертолета со зданием. Самое интересное, что в этой ситуации пострадал только летательный аппарат и главный герой, а вот его оппонент спокойно приземлился. Поэтому казалось, что мы получили ситуацию, в которой охотник превратился в жертву. Но оказалось, что парашютист вообще не играл в тот момент, а потому у SquirtyBurt появился второй шанс.

Сначала он использовал набор для самореанимации, а затем решил, что может убить врага с помощью эффектного финального приема. Правда, совершить такой дерзкий поступок у него не получилось, потому что он стал жертвой другого поклонника вертолетов. Последний направил свой летательный аппарат в эту пару, правда, так и не понятно, догадался ли он выскочить из него в последний момент.

Пользователь SquirtyBurt шутливо написал, что чего-то такого он и заслуживал. Стоит добавить, что фанатам Call of Duty: Warzone его запись очень понравилась, а в целом она уже собрала почти 3,5 тысячи лайков и немало положительных отзывов.

Курьезный хайлайт пользователя SquirtyBurt: видео