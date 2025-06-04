Популярность Fortnite упала до рекордно низкой отметки за последние два года
- Fortnite показывает самые низкие показатели активности игроков с 2023 года.
- Несмотря на снижение интереса, Fortnite остается популярным в киберспорте, с большим привлечением зрителей на турнирах, таких как FNCS Pro-Am.
- Следующее обновление игры, запланировано на июнь 2025 года, может привлечь новых игроков, в частности из-за расширения супергеройской тематики и коллаборации с "Симпсонами".
Fortnite демонстрирует самые низкие показатели активности игроков с 2023 года. Очередной этап падения длится уже полгода, несмотря на новые события в игре, включая свежую коллаборацию на тему "Звездных войн".
Активность в игре снижается
Fortnite фиксирует самый низкий уровень среднего количества игроков за последние два года. По данным платформы Fortnite.gg, в мае 2025 года среднее количество игроков за последние 30 дней снизилось до 994 711 за последние 30 дней. Это первый случай с 2023 года, когда показатель опустился ниже одного миллиона. Последний раз похожий спад наблюдался в мае 2023 года, когда количество игроков составляло 927 403, сообщает 24 Канал.
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Несмотря на ожидания, даже финальное событие сезона "Саботаж Звезды Смерти", которое состоялось в рамках сотрудничества с франшизой "Звездные войны", не остановило снижение интереса к игре.
Падение активности началось еще в декабре 2024 года. Тогда средний показатель достигал 2,1 миллиона игроков. С тех пор зрительская база постепенно сокращается ежемесячно.
Fortnite до сих пор популярен в киберспорте
Несмотря на меньшее количество игроков, Fortnite удерживает статус одной из самых популярных королевских битв в мире. Его киберспортивная экосистема работает по открытой модели, где каждый может попробовать свои силы в турнирах.
Многие игроки все еще участвуют в соревнованиях FNCS. В 2025 году турнир FNCS Pro-Am собрал более 600 000 зрителей. Победителями стали Питер "Peterbot" Ката и Шон "AussieAntics" Кокрейн.
Признаки, не обходится и без курьезов: в апреле Epic Games отменила турниры Fortnite Reload Performance Evaluation Cup в регионах OCE и ASIA из-за бага, баг, который приводит к заполнению лобби ботами.
Обновление может изменить ситуацию
Следующее обновление игры – четвертый сезон шестого раздела – запланировано на 7 июня 2025 года. Существует вероятность, что новый контент привлечет внимание старых фанатов и приведет к росту количества игроков.
Например, известно, что компания собирается расширить супергеройскую тематику персонажами DC, а также запустить коллаборацию с "Симпсонами", до конца 2025 года.