Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: консольные войны и лечение с Resident Evil
Источник:24 канал
На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры показали лечения с Resident Evil, а также уже начали определять лучшую портативную консоль.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: работа для ведьмаков и "откровенный" косплей
10 место – Оригинальный метод
Количество лайков – 41 тысяча
Автор – Valenderio
– Отстань от меня!
– Сейчас нужно как-то это "залатать"
– Да, я исцелился
9 место – Подарок для взрослых
Количество лайков – 44 тысячи
Автор – that_doodleguy
– Сынок, у меня есть что-то для тебя.
– Папа, я взрослый, мне это не нужно...
– Это PlayStation 5!
8 место – Закулисье
Количество лайков – 53 тысячи
Автор – DanbyDraws
7 место – Новый убийца
Количество лайков – 56 тысяч
Автор – Inevitable-Belt-4467
Это будет убийца Game Boy
Это будет убийца Nintendo DS
Это будет убийца Nintendo 3DS
Это будет убийца Nintendo Switch
6 место – Терпение
Количество лайков – 61 тысяча
Автор – daweadawe
5 место – Будущее уже близко
Количество лайков – 62 тысячи
Автор – Kooky-Dealer-6878
Шутеры от первого лица после того, как искусственный интеллект овладеет "aimbot":
4 место – Когда не знал
Количество лайков – 74 тысячи
Автор – SrGrafo
– Держи, Nintendo!
– Вы также покупаете Steam Deck?
– Подождите, так вот почему вы бросаете камни?
3 место – Хороший выбор
Количество лайков – 80 тысяч
Автор – tahrian2005
2 место – Однажды в параллельной вселенной
Количество лайков – 96 тысяч
Автор – leajaycro
Парень: у кого-то есть микрофон?
Девушка: это парень?
Парень: да.
Девушка: я просто хочу, чтобы ты знал, что это круто, что ты парень. Я не извращенец или что-то в этом роде, но я хочу, чтобы ты знал, что я поддерживаю парней в видеоиграх. Я также хочу, чтобы ты чувствовал себя комфортно играя в сети.
Девушка: итак, у тебя есть девушка?
1 место – Шах и мат
Количество лайков – 140 тысяч
Автор – Migz616
Можно сыграть в League of Legends
Нельзя сыграть в League of Legends
Вывод: Nintendo Switch побеждает