Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: консольные войны и лечение с Resident Evil

На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры показали лечения с Resident Evil, а также уже начали определять лучшую портативную консоль.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: работа для ведьмаков и "откровенный" косплей

10 место – Оригинальный метод

Количество лайков – 41 тысяча

Автор – Valenderio

– Отстань от меня!

– Сейчас нужно как-то это "залатать"

– Да, я исцелился

9 место – Подарок для взрослых

Количество лайков – 44 тысячи

Автор – that_doodleguy

– Сынок, у меня есть что-то для тебя.

– Папа, я взрослый, мне это не нужно...

– Это PlayStation 5!

8 место – Закулисье

Количество лайков – 53 тысячи

Автор – DanbyDraws

7 место – Новый убийца

Количество лайков – 56 тысяч

Автор – Inevitable-Belt-4467

Это будет убийца Game Boy

Это будет убийца Nintendo DS

Это будет убийца Nintendo 3DS

Это будет убийца Nintendo Switch

6 место – Терпение

Количество лайков – 61 тысяча

Автор – daweadawe

5 место – Будущее уже близко

Количество лайков – 62 тысячи

Автор – Kooky-Dealer-6878

Шутеры от первого лица после того, как искусственный интеллект овладеет "aimbot":

4 место – Когда не знал

Количество лайков – 74 тысячи

Автор – SrGrafo

– Держи, Nintendo!

– Вы также покупаете Steam Deck?

– Подождите, так вот почему вы бросаете камни?

3 место – Хороший выбор

Количество лайков – 80 тысяч

Автор – tahrian2005

2 место – Однажды в параллельной вселенной

Количество лайков – 96 тысяч

Автор – leajaycro

Парень: у кого-то есть микрофон?

Девушка: это парень?

Парень: да.

Девушка: я просто хочу, чтобы ты знал, что это круто, что ты парень. Я не извращенец или что-то в этом роде, но я хочу, чтобы ты знал, что я поддерживаю парней в видеоиграх. Я также хочу, чтобы ты чувствовал себя комфортно играя в сети.

Девушка: итак, у тебя есть девушка?

1 место – Шах и мат

Количество лайков – 140 тысяч

Автор – Migz616

Можно сыграть в League of Legends

Нельзя сыграть в League of Legends

Вывод: Nintendo Switch побеждает