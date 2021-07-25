Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: консольные войны и лечение с Resident Evil

25 июля 2021 , 16:46
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Источник:

24 канал

На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры показали лечения с Resident Evil, а также уже начали определять лучшую портативную консоль.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: работа для ведьмаков и "откровенный" косплей

10 место – Оригинальный метод

Количество лайков – 41 тысяча

Автор – Valenderio

 – Отстань от меня!
 – Сейчас нужно как-то это "залатать"
 – Да, я исцелился

9 место – Подарок для взрослых

Количество лайков – 44 тысячи

Автор – that_doodleguy

 – Сынок, у меня есть что-то для тебя.
 – Папа, я взрослый, мне это не нужно...
 – Это PlayStation 5!

8 место – Закулисье

Количество лайков – 53 тысячи

Автор – DanbyDraws

7 место – Новый убийца

Количество лайков – 56 тысяч

Автор – Inevitable-Belt-4467

Это будет убийца Game Boy
Это будет убийца Nintendo DS
Это будет убийца Nintendo 3DS
Это будет убийца Nintendo Switch

6 место – Терпение

Количество лайков – 61 тысяча

Автор – daweadawe

5 место – Будущее уже близко

Количество лайков – 62 тысячи

Автор – Kooky-Dealer-6878

Шутеры от первого лица после того, как искусственный интеллект овладеет "aimbot":

4 место – Когда не знал

Количество лайков – 74 тысячи

Автор – SrGrafo

 – Держи, Nintendo!
 – Вы также покупаете Steam Deck?
 – Подождите, так вот почему вы бросаете камни?

3 место – Хороший выбор

Количество лайков – 80 тысяч

Автор – tahrian2005

2 место – Однажды в параллельной вселенной

Количество лайков – 96 тысяч

Автор – leajaycro

Парень: у кого-то есть микрофон?
Девушка: это парень?
Парень: да.
Девушка: я просто хочу, чтобы ты знал, что это круто, что ты парень. Я не извращенец или что-то в этом роде, но я хочу, чтобы ты знал, что я поддерживаю парней в видеоиграх. Я также хочу, чтобы ты чувствовал себя комфортно играя в сети.
Девушка: итак, у тебя есть девушка?

1 место – Шах и мат

Количество лайков – 140 тысяч

Автор – Migz616

Можно сыграть в League of Legends
Нельзя сыграть в League of Legends
Вывод: Nintendo Switch побеждает

Автор: Олег Шагалієв