Блогер, который дважды является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, впервые показал свое лицо

Dream является одним из самых популярных блоггеров в Minecraft с аудиторией в 30 миллионов подписчиков. Впрочем, до сих пор в течение 8 лет деятельности он скрывал свое лицо за маской.

В последние несколько недель Dream публиковал видео с якобы открытием лица перед поклонниками. Впрочем, это были только шутки, но в этот раз он действительно это сделал.

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Блогер Dream показал лицо

Dream является одним из самых популярных блогеров, рассказывающих об игре Minecraft. На своем основном канале он собрал около 2,7 миллиарда просмотров и более 30 миллионов подписчиков.

Впрочем, начиная с 2014 года, когда парень пора вести свой блог, он оставался анонимным. Все это время он скрывал лицо за маской.

Для всех тех, кто следил за ним годами, и даже других сотрудничавших с ним создателей контента, реальный вид Dream оставался одной из самых больших тайн Интернета. Так было до этого воскресенья, 2 октября.

Блогер Dream показал свое лицо: смотрите видео

Вместе со своим котом Патчем Dream в течение нескольких минут дразнил зрителей, демонстрируя студию, где он записывает свои видео. Студия Dream включала его кровать, табличку из Книги рекордов Гиннеса и другие интересные памятные вещи.

К слову, ему принадлежат сразу два рекорда из Книги рекордов Гиннеса – за наибольшее количество подписчиков на специальный ютуб-канал о Minecraft и самое популярное видео о геймплей игры.

Блогер рассказал, что причиной, почему он наконец-то показал свое лицо, было то, что его друг Джордж переезжал к нему в дом. Так что их видео рано или поздно все равно раскрыли бы личность Dream.