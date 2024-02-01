Совсем недавно, Sony внезапно анонсировали большой список релизов для PS5 на 2024 год, однако оказалось, что это не все сюрпризы от японской компании.

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В начале года было объявлено о старте работы над экранизацией популярного ужастика с консоли PS4 – Until Dawn, но поклонники игры имеют еще один повод для радости.

Во время традиционного State of Play от PlayStation, стало известно что видеоигра получит ремастер для ПК и консоли PS5.

Вниманию геймеров представили трейлер проекта, который позволяет взглянуть на "перестроенную и улучшенную" версию Until Dawn, демонстрируя жуткие кадры, которые хвастаются улучшенной графикой игры.

Трейлер ремастера Until Dawn – смотреть видео

Интересно, что над ремастером работали не оригинальные разработчики из Supermassive Games, которые заняты новыми проектами, а независимая британская студия Ballistic Moon.

Сейчас окно релиза игры не известно, но обещают что она выйдет уже в этом году.