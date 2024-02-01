Зовсім нещодавно, Sony раптово анонсували великий список релізів для PS5 на 2024 рік, однак виявилося, що це не всі сюрпризи від японської компанії.

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На початку року було оголошено про старт роботи над екранізацією популярного жахастика з консолі PS4 – Until Dawn, але шанувальники гри мають ще один привід для радості.

Під час традиційного State of Play від PlayStation, стало відомо що відеогра отримає ремастер для ПК та консолі PS5.

До уваги геймерів представили трейлер проєкту, який дає змогу поглянути на "перебудовану та покращену" версію Until Dawn, демонструючи моторошні кадри, які вихваляються покращеною графікою гри.

Трейлер ремастера Until Dawn – дивитися відео

Цікаво, що над ремастером працювали не оригінальні розробники з Supermassive Games, які зайняти новими проєктами, а незалежна британська студія Ballistic Moon.

Наразі вікно релізу гри не відомо, але обіцяють що вона вийде вже цьогоріч.