Популярный шутер об уничтоженной Москве стал бесплатным на Steam

Шутер Metro: Last Light 2013 от украинской студии 4A Games стал бесплатным на Steam. Правда, это произойдет на ограниченное время, так что геймерам стоит поспешить.

Steam регулярно предлагает бесплатные игры для внимательно наблюдающих и быстро реагирующих. Поскольку часто предложения действуют только на короткое время.

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Игра Metro: Last Light стала бесплатной

Metro: Last Light является продолжением Metro 2033 и начинается с того места, где остановилась первая история. Metro Exodus – третья часть популярной франшизы – была запущена в 2019 году.

Специалисты полагают, что четвертая игра серии Metro уже находится в разработке. Впрочем, на проекты украинско-мальтийской компании 4A Games повлияла полномасштабная агрессия России.

На праздновании 10-летия Metro: Last Light 4A Games предложила игру совершенно бесплатно в Steam с 18 по 25 мая. Поэтому каждый, кто еще не испытал игру или, может быть, хотел бы копию на новой платформе, имеет ровно неделю, чтобы получить ее.

Серия игр Metro основана на книгах русского писателя Дмитрия Глуховского. Они рассказывают о постапокалиптической уничтоженной ядерной войной Москве.