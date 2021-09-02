Попытался показать максимум: блогер запустил TES IV: Oblivion с модами на GeForce RTX 3090

Блогер запустил видеоигру TES IV: Oblivion в 4K на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090. А также он использовал более 200 различных модификаций для ее осовременивания.

Релиз видеоигры The Elder Scrolls IV: Oblivion состоялся еще в марте 2006 года, а потому понятно, что графическая составляющая этого проекта уже серьезно устарела. Правда, в сети нашелся энтузиаст, который захотел осовременить эту видеоигру.

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За такую непростую работу решил взяться автор ютуб-канала Digital Dreams, который специализируется на демонстрации самых красивых видеоигр. На этот раз он запустил игру TES IV: Oblivion с разрешением 4K на флагманской видеокарте GeForce RTX 3090, а также выставил максимально возможные настройки графики. На этом блогер останавливаться не стал, так как решил посетить еще и специальные сайты с модами для этой видеоигры.

Энтузиаст отметил, что в своей работе использовал готовую сборку модификаций с названием "Bevilex". В ее состав входит более 200 различных модов, которые обновляют текстуры и модели, улучшают погодные эффекты, а также добавляют новые звуки. Не забыл блогер и о трассировки лучей, а реализовать подобный эффект он смог с помощью собственного пресета с названием "ReShade Beyond all limits".

Пользователям сети такая работа с осовременивания игры TES IV: Oblivion очень понравилась, а соответствующая запись уже собрала более 65 тысяч просмотров. Геймеры сходятся во мнении, что блогер смог достичь своей цели. Правда, вряд ли в этом случае можно говорить о реализме, возможно, это уже максимум этой видеоигры. Напоследок стоит отметить, что в описании к этому видео есть вся информация об использованных модах, а также ссылки для их загрузки.

Видеоигра The Elder Scrolls IV: Oblivion с модификациями на видеокарте GeForce RTX 3090: видео