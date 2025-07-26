GPD Win 5: портативная консоль с процессорами Ryzen AI MAX, но без встроенной батареи

Китайская компания GPD анонсировала новую портативную консоль, обещающую изменить представление о мобильном гейминге благодаря вычислительной мощности десктопного уровня. Однако ее портативность под большим вопросом, ведь ей нужна внешняя батарея.

GPD, известная компактными компьютерами, официально раскрыла характеристики своей новейшей портативной игровой консоли – GPD Win 5. Это первая в мире модель на базе революционных процессоров AMD Strix Halo, которые сочетают от восьми до шестнадцати ядер архитектуры Zen 5 и графику на RDNA 3.5 с до 40 вычислительными блоками, информирует 24 Канал со ссылкой на VideoCardz.

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В продаже предусмотрено две версии устройства: младшая – с 8-ядерным AMD Ryzen AI MAX 385 и 32 графическими блоками, и старшая – с 16-ядерным Ryzen AI MAX 395 и 40 графическими блоками. Такой выбор позволяет гибко подойти к разным игровым сценариям, ведь даже 8 ядер обеспечивают производительность для современных игр на портативных устройствах. Но дополнительные графические ядра расширяют графические возможности для сложных игр.

Тепловой пакет консоли (TDP) можно будет настроить в пределах 45-75 Вт через BIOS или специальное программное обеспечение – это будет влиять на баланс между мощностью и энергопотреблением.

Относительно конструкции, новинка оборудована 7-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 1920×1080 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 500 кд/м². Такое решение обеспечивает лучшую читаемость экрана по сравнению с предшественником Win 4, имевшим только 6-дюймовую панель.

Однако есть и существенная особенность – в Win 5 не предусмотрено встроенного аккумулятора. Для использования нужно подключать внешнюю батарею объемом 80 Вт-ч или блок питания на 120 Вт. Это решение позволяет повысить производительность без компромиссов по размеру или охлаждения, но уменьшает мобильность по сравнению с классическими портативными консолями.

Обзор характеристик GPD 5 – смотрите видео:

Выпуск Win 5 запланирован на октябрь этого года. Ориентировочная цена топового варианта с Ryzen AI MAX 395 может превысить 1500 долларов США (по курсу на 2025 год – более 61000 гривен).