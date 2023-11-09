На сентябрь 2023 года было продано 410 миллионов копий всех игр франшизы Grand Theft Auto. Издатель Take-Two Interactive поделился последними показателями продаж серии именно тогда, когда Rockstar наконец-то нарушила молчание относительно Grand Theft Auto 6.

Достойно внимания Сведут вас с ума: 10 самых сложных видеоигр всех времен

Продажи игр серии GTA

Франшиза набирает силу с момента вступления в эпоху 3D в 2001 году. Take-Two недавно заявляла, что на март 2023 года игры Grand Theft Auto достигли 400 миллионов продаж. Затем серия добавила еще 5 миллионов единиц продаж в конце июня.

Такой темп продолжался в течение следующих трех месяцев. Так что финансовый отчет Take-Two за второй квартал 2024 финансового года показал, что франшиза Grand Theft Auto теперь может похвастаться 410 миллионами продаж за все время.

Недавнее достижение, прежде всего, связано с бесконечным успехом GTA 5. В частности, по состоянию на 30 сентября пятый основной выпуск продали около 190 миллионов копий. Это составляет около половины продаж серии за весь период.

Шансы на то, что GTA 5 действительно преодолеет этот порог в 50%, кажутся достаточно вероятными, поскольку нынешние темпы позволяют добиться этого в сентябре 2024 года. Впрочем, только при условии, что до этого времени в свет не выйдет игра GTA 6.