Станом на вересень 2023 року було продано 410 мільйонів копій усіх ігор франшизи Grand Theft Auto. Видавець Take-Two Interactive поділився останніми показниками продажів серії саме тоді, коли Rockstar нарешті порушила мовчання щодо Grand Theft Auto 6.

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Продажі ігор серії GTA

Франшиза набирає сили з моменту вступу в епоху 3D у 2001 році. Take-Two нещодавно заявляла, що станом на березень 2023 року ігри Grand Theft Auto досягли 400 мільйонів продажів. Потім серія додала ще 5 мільйонів одиниць до продажів у кінці червня.

Такий темп продовжувався протягом наступних трьох місяців. Тож фінансовий звіт Take-Two за другий квартал 2024 фінансового року показав, що франшиза Grand Theft Auto тепер може похвалитися 410 мільйонами продажів за весь час.

Нещодавнє досягнення передовсім пов'язано з нескінченним успіхом GTA 5. Зокрема, станом на 30 вересня п'ятий основний випуск продали в близько 190 мільйонів копій. Це становить майже половину продажів серії за весь період.

Шанси на те, що GTA 5 справді подолає цей поріг у 50%, здаються досить ймовірними, оскільки нинішні темпи дають змогу досягти цього у вересні 2024 року. Втім, лише за умови, що до цього часу у світ не вийде гра GTA 6.