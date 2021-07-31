Посмотрите, у него киберлапки, – геймеры в восторге от трейлера игры Stray

Stray – будущая игра инди-студии BlueTwelve о приключениях кота в таинственном киберпанковом мире, получила геймплейный трейлер, безумно понравившийся геймерам в сети. Подробнее в материале.

Студия BlueTwelve и издательская компания Annapurna Interactive объявили, что приключенческая игра про кота в сеттинге киберпанка под названием Stray выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК (на платформе Steam) в начале 2022 года. Вместе с этим известием создатели проекта представили геймпленый трейлер, который пришелся по душе многим геймерам.

Не котиками едиными Кролик-киборг крошит врагов как морковку в трейлере зажигательной метроидвании F.I.S.T.

Stray – это приключенческая игра про кота от третьего лица, события которой разворачиваются среди освещенных неоном переулков увядающего кибергородка и его мрачных окраин, – говорится в описании игры в Steam.

Новый трейлер проекта освещает многие элементы игрового процесса, с которыми игроки столкнутся во время своего путешествия таинственным городом. Прыжки между платформами, открытие уникальных путей достижения определенных областей, использования объектов для преодоления барьеров и многое другое придется "опробовать на собственной шкуре", бродя тусклыми улочками и попутно защищаясь от непредвиденных угроз вроде враждебно настроенных дроидов и различных опасных существ.

Геймплейный трейлер игры Stray



Закадровый голос одного из разработчиков рассказал о том, как уникальная перспектива игры за кота создает творческие возможности для дизайнеров уровней, например, пробраться через лазерную сетку или спиральную сточную трубу невозможно для людей, но совсем не проблема для бесстрашных пушистиков.

Трейлер игрового процесса также сосредоточен на B-12, работе-компаньоне котика. Именно B-12 будет важнейшим партнером в приключениях игрока, способным взаимодействовать с различными объектами мира, переводить язык человекоподобных машин и хранить различные предметы. По словам разработчиков, отношения между котом и В-12 и их развитие будут "ключевым элементом" в игре.

Анонс проекта заслужил немало лестных комментариев от геймеров в соцсетях. Десятки тысяч пользователей с нетерпением ждут возможности "поточить когти о кресло" или "погоняться за лазерным указателем", однако им придется набраться терпения, ведь игра выйдет только в начале следующего года.