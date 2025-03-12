Одна из самых скандальных игр в истории получит версию для VR
- Running with Scissors, Beef Studios и Flat2VR Studios создают VR-версию скандальной игры Postal 2.
- Проект планируется к выходу на PS VR2, Meta Quest 2 и 3, и Steam VR, но дата релиза пока неизвестна.
- Игра обещает беспрецедентную свободу действий в VR и сохраняет оригинальную атмосферу, доступна для добавления в список желаемого на Steam.
Известная американская компания объявила о партнерстве со специалистами из Flat2VR Studios чтобы создать VR-версию одной из самых скандальных видеоигр в истории индустрии.
Среди огромного разнообразия проектов в игровой индустрии мало какая игра может "похвастаться" таким количеством запретов и скандалов как легендарная Postal 2, сообщает 24 Канал.
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Чувак, теперь ты в VR
Серия Postal зародилась в 1997 году как шутер от третьего лица, до краев наполненный черным юмором.
Из всех частей франшизы, именно Postal 2, выпущенная в 2003 году, заслужила наибольшее признание и статус культовой, принеся "славу" студии Running with Scissors. Хотя успех разработчиков постоянно сопровождался неприятностями.
В частности продажу проекта запретили в Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Малайзии и Германии. Оно и не удивительно, ведь Postal 2 входит в пятерку самых жестоких видеоигр в истории индустрии.
Наконец Running with Scissors объявили о сотрудничестве с Beef Studios и Flat2VR Studios, чтобы создать Postal 2 для VR.
Трейлер игры – смотрите видео
Как видно в ролике, игроки снова примеряют на себя "шкуру" знакомого Чувака, который вернется на просторы города Парадайз, чтобы выполнить свой недельный список дел.
Проект планируется к выходу на PS VR2, Meta Quest 2 и 3 и Steam VR.
Создатели игры обещают беспрецедентную для VR свободу действий, а также все веселье и безумие, которые были в оригинале. Даты релиза Postal 2 VR пока нет, но желающие геймеры уже могут добавить ее в список желаемого на платформе Steam.