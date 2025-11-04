За порт игры на компьютеры отвечала студия Beenox, которая также раскрыла технические особенности игры, в частности поддержку разрешения 4K и технологии AMD FSR 4, рассказывает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт CallOfDuty.
Какое железо понадобится для игры?
При создании ПК-версии Call of Duty: Black Ops 7 студия Beenox сотрудничала с Treyarch, чтобы предоставить игрокам полный контроль над игровым процессом и обеспечить надлежащий уровень производительности.
Версия для компьютеров получит поддержку разрешения 4K, ультрашироких мониторов, более 800 настроек графики и управления, а также технологии масштабирования и генерации кадров, в частности AMD FSR 4.
Кроме того, в игру встроено бенчмарк для тестирования производительности и античит Ricochet, который для работы требует включенных функций Secure Boot и TPM 2.0, что повторяет ситуацию, с которой геймеры столкнулись во время релиза Battlefield 6 от EA Games.
Трейлер Call of Duty: Black Ops 7 – смотрите видео:
Для запуска игры на минимальных настройках понадобится ПК с процессором Intel Core i5-6600, видеокартой Nvidia GeForce GTX 970 или GTX 1060 и 8 ГБ оперативной памяти. Для всех конфигураций игра требует 115 ГБ свободного места на SSD-накопителе.
Минимальные требования (для запуска игры):
- ОС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400 или AMD Ryzen 5 1400
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970/1060, AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A580
- Видеопамять: 3 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ
- DirectX: 12
Рекомендуемые требования (высокие настройки, 60 кадров/с):
- ОС: Windows 11 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT или Intel Arc B580
- Видеопамять: 8 ГБ
- Оперативная память: 12 ГБ
- DirectX: 12
"Ультра 4K" / соревновательные требования (максимальные настройки в 4K или высокая частота кадров):
- ОС: Windows 11 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 5600X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 / RTX 5070 или AMD Radeon RX 9700XT
- Видеопамять: 16 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- DirectX: 12
Activision также подтвердила, что Black Ops 7 будет работать на большинстве портативных ПК с Windows, таких как ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Для этих устройств Beenox адаптировала интерфейс и оптимизировала производительность.
Системные требования Call of Duty: Black Ops 7 / Фото Activision
Когда выходит Call of Duty: Black Ops 7?
Как указано на странице гривны Steam, релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября на ПК (в Steam, Microsoft Store и Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также в сервисе Game Pass. Игра предложит кооперативную кампанию, мультиплеер с 18 картами и режим "Зомби".
Карта времени выхода Call of Duty: Black Ops 7 / Фото Activision