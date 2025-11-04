За порт гри на комп'ютери відповідала студія Beenox, яка також розкрила технічні особливості гри, зокрема підтримку роздільної здатності 4K та технології AMD FSR 4, розповідає 24 Канал з посиланням на офіційний сайт CallOfDuty.

Дивіться також Фанати Battlefield розчаровані новою частиною, порівнявши її карти з останніми 15 роками

Яке залізо знадобиться для гри?

Під час створення ПК-версії Call of Duty: Black Ops 7 студія Beenox співпрацювала з Treyarch, щоб надати гравцям повний контроль над ігровим процесом та забезпечити належний рівень продуктивності.

Версія для комп'ютерів отримає підтримку роздільної здатності 4K, ультрашироких моніторів, понад 800 налаштувань графіки та керування, а також технології масштабування та генерації кадрів, зокрема AMD FSR 4.

Крім того, у гру вбудовано бенчмарк для тестування продуктивності та античит Ricochet, який для роботи вимагає увімкнених функцій Secure Boot та TPM 2.0, що повторює ситуацію, з якою геймери зіткнулися під час релізу Battlefield 6 від EA Games.

Трейлер Call of Duty: Black Ops 7 – дивіться відео:

Для запуску гри на мінімальних налаштуваннях знадобиться ПК з процесором Intel Core i5-6600, відеокартою Nvidia GeForce GTX 970 або GTX 1060 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Для всіх конфігурацій гра вимагає 115 ГБ вільного місця на SSD-накопичувачі.

Мінімальні вимоги (для запуску гри):

ОС: Windows 10 (64-біт)

Процесор: Intel Core i5-6600 або AMD Ryzen 5 1400

Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 970/1060, AMD Radeon RX 470 або Intel Arc A580

Відеопам'ять: 3 ГБ

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

DirectX: 12

Рекомендовані вимоги (високі налаштування, 60 кадрів/с):

ОС: Windows 11 (64-біт)

Процесор: Intel Core i7-6700K або AMD Ryzen 5 1600X

Відеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT або Intel Arc B580

Відеопам'ять: 8 ГБ

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

DirectX: 12

"Ультра 4K" / змагальні вимоги (максимальні налаштування в 4K або висока частота кадрів):

ОС: Windows 11 (64-біт)

Процесор: Intel Core i7-10700K або AMD Ryzen 5 5600X

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 / RTX 5070 або AMD Radeon RX 9700XT

Відеопам'ять: 16 ГБ

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

DirectX: 12

Activision також підтвердила, що Black Ops 7 працюватиме на більшості портативних ПК з Windows, таких як ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X. Для цих пристроїв Beenox адаптувала інтерфейс та оптимізувала продуктивність.



Системні вимоги Call of Duty: Black Ops 7 / Фото Activision

Коли виходить Call of Duty: Black Ops 7?

Як зазначено на сторінці грив Steam, реліз Call of Duty: Black Ops 7 відбудеться 14 листопада на ПК (у Steam, Microsoft Store та Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а також у сервісі Game Pass. Гра запропонує кооперативну кампанію, мультиплеєр з 18 картами та режим "Зомбі".



Карта часу виходу Call of Duty: Black Ops 7 / Фото Activision