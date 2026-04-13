Pragmata получила высокие баллы перед релизом – но без минусов не обошлось

В преддверии релиза научно-фантастический экшен Pragmata от Capcom получил первые оценки от западных критиков. Игра собрала высокие рейтинги, а рецензенты отметили сильные стороны, хотя и не обошли стороной недостатки.

Научно-фантастический боевик Pragmata от Capcom еще до официального запуска получил большую волну рецензий. И, судя по первым отзывам, студии удалось создать проект, который серьезно заинтересовал и прессу, и игроков. На агрегаторе Metacritic игра уже собрала более 130 обзоров. Средний балл колеблется от 85% для версий на PlayStation 5 и Xbox до 90% для Nintendo Switch 2.

Подобная ситуация и на OpenCritic – 87% на основе 89 материалов, при этом 94% критиков рекомендуют игру.

Что говорят критики о новой игре Capcom?

Обозреватели особенно выделяют атмосферу научной фантастики, которая удачно сочетается с историей взаимоотношений между героями. Также одобрительные отзывы получила механика, комбинирующая классические боевые элементы с хакерскими способностями.

Уровни продуманы до деталей, а визуальный стиль и количество контента для разблокировки лишь усиливают положительное впечатление.

Впрочем, без критики не обошлось. Некоторые журналисты отмечают, что сюжет выглядит предсказуемым, а тема искусственного интеллекта раскрыта поверхностно. Среди слабых мест также вспоминают невыразительных боссов, относительно низкий уровень сложности и определенные неудобства при возвращении к уже исследованным локациям.

Несмотря на это, общий вывод рецензентов положительный: эксперимент Capcom с Pragmata оказался удачным. Игра предлагает линейный экшен от третьего лица в духе проектов эпохи Xbox 360, но с современной подачей, которая хорошо работает и в 2026 году.

О чем Pragmata?

События Pragmata разворачиваются в недалеком будущем на лунной исследовательской станции. В центре сюжета – астронавт Хью и андроид-девочка Диана. Вместе они противостоят искусственному интеллекту, который вышел из-под контроля и захватил комплекс. Их цель – выжить и вернуться на Землю.

Официальный релиз Pragmata запланирован на 17 апреля. Игра выйдет на ПК (в Steam по цене от 60 долларов), а также на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.