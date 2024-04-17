Baldur's Gate 4 все-таки выйдет: Hasbro комментирует планы на продолжение

Несмотря на оглушительный успех Baldur's Gate 3, разработчики из Larian Studios оказались не заинтересованными в разработке продолжения. Однако правообладатель бренда Dungeons & Dragons, во вселенной которого и происходят события игры, не собирается сдаваться. Компания рассказала о своих дальнейших планах.

Чего нам ждать

В интервью журналистам старший вице-президент Hasbro по цифровой стратегии и лицензированию Юджин Эванс обмолвился, что компания уже ведет переговоры с потенциальными партнерами относительно условной Baldur's Gate 4.

Смотрите также Fallout 4 вышел в далеком 2015-м: стоит ли в него играть сегодня

К нам обращаются много студий, готовых принять вызов: как выглядит будущее Baldur's Gate? Надеемся, что ответ на этот вопрос займет меньше, чем 25 лет, прошедших между Baldur's Gate 2 и 3,

– говорит Эванс.

Он также заверил, что Hasbro не будет спешить с выбором партнера, подхода и продукта, который "будет олицетворять будущее Baldur's Gate". Компания относится к этим вопросам "очень и очень серьезно".

Что касается любимых игроками персонажей из Baldur's Gate 3, то Эванс надеется увидеть их в будущих релизах, однако никакой конкретики на этом этапе он предоставить не смог, ведь очевидно, что никаких сюжетных задумок ни у кого еще нет.

Следующие проекты в серии Baldur's Gate неизменно будут сравнивать с работой Larian Studios, но Hasbro говорит, что не боится сложностей: "Планка была установлена очень высоко, и наша задача ее достичь и превзойти".

Вслед за успехом Baldur's Gate 3 в Hasbro решили выделить на разработку игр по Dungeons & Dragons около одного миллиарда долларов. По словам Эванса, эти проекты выйдут в течение пяти лет и будут представителями самых разных жанров.