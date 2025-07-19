Скандальную измену с концерта Coldplay уже превратили в видеоигру – забавное видео
- Видео с концерта Coldplay, где CEO Astronomer Энди Байрон обнимается с вероятной любовницей, стало вирусным, породив мемы и приколы.
- Пользователь X под ником songadayman создал видеоигру "Coldplay Canoodlers", где игроки ищут кадр со скандальными объятиями в толпе, и игра стала популярной с более 3,7 миллиона просмотров за сутки.
Вирусное видео с концерта Coldplay, на котором CEO компании Astronomer Энди Байрон обнимается с вероятной любовницей уже успели превратить в остроумную видеоигру.
Недавно гендиректор Astronomer Энди Байрон случайно попал в кадр вместе со своей вероятной любовницей Кристин Кабот, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.
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Вирусное видео превратили в игру?
Уже через несколько дней скандальная ситуация породила тысячи мемов и приколов.
Однако это пошло еще дальше, когда Михаил Федоров анонсировал интересную услугу в Дії, а один остроумный разработчик превратил вирусный момент в видеоигру.
Речь о пользователе X под ником songadayman, который, как он говорит, "просто вайбил и закодировал" мини игру всего за два часа.
Проект с креативным названием "Coldplay Canoodlers" – это интерактивная игрушка вроде всемирно известной книжной головоломки "Где Уолли?", где игроки должны отыскать в толпе кадр с печально известными объятиями Байрона и Кабот.
Геймплей игрушки – смотрите видео
Всего за несколько часов после публикации поста в X игра стала настолько популярной, что разработчик уже получает предложения рекламы.
Оно и не удивительно, ведь только сам его пост собрал более 3,7 миллиона просмотров за сутки.