Претендент на момент года в CS:GO: refrezh взял невероятный клатч в матче с Team Liquid

Недавно состоялся матч с CS:GO между профессиональными командами Heroic и Team Liquid. Правда, обсуждают все не результат этого поединка, а невероятный клатч refrezh.

Несколько месяцев назад команда Heroic выиграла престижный турнир с названием ESL Pro League Season 13. Тогда в финальном матче она одолела коллектив Gambit, а капитан датской команды cadiaN отличился просто невероятным клатчем. На этот раз произошло нечто подобное, но главным героем этой истории стал другой игрок команды Heroic.

Подробнее о клатче cadiaN "cadiaN – you're an animal!": невероятный хайлайт 1vs4 в финале ESL Pro League и реакция сети

Итак, стоит начать с того, что в матче за выход в полуфинал ESL Pro League Season 14 команда Heroic сошлась с коллективом Team Liquid. Выявить победителя на первых двух картах они не смогли, а потому судьба противостояния решалась на карте Inferno. Игроки Heroic очень уверенно провели первую половину этого матча (12:3 за спецвойск), а потому казалось, что они должны одержать достаточно простую победу.

Но представители команды Team Liquid сдаваться так просто не захотели. Они не только дали настоящий бой во второй половине, но даже смогли выйти вперед – 15:14. На самом деле игроки американского коллектива должны были выигрывать этот матч, потому что в решающем раунде они остались в ситуации пять на одного. Наверное, любая профессиональная команда должна без особых проблем разыгрывать такую ситуацию, а особенно в такой момент. Правда, этот случай уникальный, потому что все сразу же пошло не по плану игроков Team Liquid.

Сначала refrezh, который играл с Galil, ликвидировал FalleN, а также и EliGE, который выбежал из дыма. После этого другие игроки команды Team Liquid решили отыгрывать очень пассивно, но датчанин смог достаточно быстро найти еще двух – Stewie2k и NAF. Затем он заметил и последнего, но стреляться не стал. Он взял АК-47 и решил установить бомбу без "фейков". Grim не поверил в это, а потому их финальная дуэль прошла почти в равных условиях. Победу в этой схватке одержал refrezh, хотя и остался только с 3 HP.

К сожалению, после такого удара игроки Team Liquid не смогли вернуться в игру. Уже в овертаймах уверенную победу одержала команда Heroic (4:1), а потому представители именно этого коллектива и вышли в следующий раунд.

Невероятный клатч refrezh в матче с Team Liquid: видео

Реакция игроков команды Heroic на этот клатч: видео